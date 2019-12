Esercitazione Alpini, D’Angelo: “Territorio rispettato”

La nota del consigliere comunale Daniele D’Angelo: “Congratulazioni al 9° Reggimento Alpini per l’importante esercitazione”.

“Mi congratulo personalmente e a nome di Fratelli d’Italia con il 9° Reggimento Alpini per l’importante addestramento che si è svolto ieri sulle montagne della frazione di Collebrincioni”. Così in una nota il consigliere comunale Daniele D’Angelo, che sottolinea: “La loro educazione e il rispetto dell’ambiente hanno limitato al minimo i disagi alla popolazione, mentre i danni causati all’ambiente sono stati pressoché irrilevanti; inoltre alla chiusura del campo i militari si sono prodigati, portando mezzi propri per la pulizia della strada asfaltata interessata dal passaggio dei mezzi a volte infangati. Spero che questo spirito di rispetto del territorio venga preso come esempio anche da chi con trattori o jeep frequenta la montagna. Concludo ringraziando il Comandante Paolo Sandri, Scalabrin, Berto, Iovinelli, ufficiali, sottufficiali e truppa. Rinnovo la vicinanza dell’amministrazione al Reggimento, fonte economica e sociale della città, praticamente seconda soltanto alla scuola della Guardia di finanza comandata dal generale Miglioli; colgo l’occasione per sottolinearne l’importanza nel tessuto economico – con circa 3000 stipendi in città, più indotto – e sociale soprattutto in termini di sicurezza, basti pensare che abbiamo la fortuna di avere circa il 10% della popolazione aquilana composta da forze dell ordine”.