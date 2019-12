ACAI, la presentazione a L’Aquila

L’AQUILA – Presentata l’ACAI, l’Associazione Cristiana Artigiani Italiani con sede regionale a L’Aquila.

Si è tenuta ieri 13 dicembre presso i locali dell’Istituto Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari di San Gregorio la presentazione della ACAI, l’Associazione Cristiana Artigiani Italiani, con sede regionale a L’Aquila. Presente all’incontro, in rappresentanza dell’amministrazione, il consigliere comunale Ferdinando Colantoni che, lodando l’iniziativa, ha ribadito l’importanza di simili iniziative per lo sviluppo del territorio.

L’associazione è nata dall’idea dell’imprenditore aquilano Angelo Taffo ed ha la finalità di sostenere le imprese e gli artigiani del territorio che più hanno subito le conseguenze del sisma. Nel corso degli ultimi 4 anni, infatti, il territorio abruzzese ha subito la perdita di circa 4mila imprese artigiane (di cui quasi 1000 solo nella provincia dell’Aquila) che hanno, letteralmente, chiuso i battenti con la conseguente notevole perdita di numerosissimi posti di lavoro.

L’intendo di ACAI è quello di fornire alle imprese un supporto operativo e legale attraverso l’apertura di uno sportello di assistenza rivolto, per l’appunto, ai cittadini e alle imprese operanti nel territorio abruzzese. A tal fine, all’evento è intervenuta l’avvocato Silvia De Santis del Foro di L’Aquila, relazionando sullo stato dell’arte in materia di class action a seguito della intervenuta pubblicazione della legge del 12 aprile 2019 n° 31. Tra le varie personalità sono intervenute, anche la Dott.ssa Martina Piccolo, che ha evidenziato l’importanza per lo sviluppo e la gestione delle imprese di reperire soluzioni organizzative strategiche, anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti quali i social media. Presente anche Debora De Michele, fondatrice della associazione VIVA e portatrice della necessità di supporto per le donne affette da cancro.