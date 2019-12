Maltempo a L’Aquila, incidenti e allagamenti

L’AQUILA – Giornata campale per gli operatori di soccorso tra allagamenti e incidenti, il maltempo non perdona.

Dopo la spolverata di neve di questa mattina, forte pioggia dal primo pomeriggio su L’Aquila e provincia. Il maltempo ha causato molti disagi, soprattutto per quanto riguarda alberi pericolanti e allagamenti, ma non sono mancati incidenti stradali.

Nel pomeriggio, infatti, inicidente stradale sulla Mausonia, dove un’auto si è ribaltata alla rotonda tra via Mausonia e la strada statale 5bis. Per fortuna nessuna conseguenza grave per l’autista, che è stato trasportato in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Pomeriggio di duro lavoro anche per i Vigili del Fuoco, chiamati per interventi dovuti al maltempo sia in città che sul territorio provinciale.