Lutto a L’Aquila, addio all’ex consigliere comunale Fausto Bergamotto

Scomparso l’ex consigliere comunale Fausto Bergamotto, padre dell’assessore Fausta Bergamotto e del direttore di LAQTV, Luca.

È venuto a mancare a 82 anni l’ex consigliere comunale Fausto Bergamotto, padre di Fausta, assessore alle Partecipate e al Personale, e Luca, direttore di LAQTV. I funerali si terranno sabato 14 dicembre alle 11, a Paganica.

“Ci ha lasciato un uomo – ha sottolineato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – che ha dato molto alla città e al territorio; il suo è stato un impegno costante, in politica, essendo stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 e delegato nella sua Paganica, e nella vita di tutti i giorni, a servizio della comunità e della famiglia. All’assessore Fausta, a Luca Bergamotto, direttore di LAQTV, e a tutta la famiglia giungano le condoglianze della Municipalità dell’Aquila e mie personali”.

“Esprimo, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, a titolo personale e in nome di tutti i consiglieri, – ha aggiunto il Presidente Roberto Tinari – le più sentite condoglianze alla famiglia Bergamotto per la scomparsa del signor Fausto, ex consigliere comunale della città dell’Aquila, padre dell’assessore comunale Fausta Bergamotto e dell’editore Luca Bergamotto. Il signor Fausto è stato un uomo esemplare, nei modi e nello stile, sempre impegnato e al servizio della collettività”.