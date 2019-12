L’Aquila – Molte nubi nella mattinata di sabato ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite a seguire. Tempo stabile anche per Domenica ma con locali schiarite alternate a nubi in transito. Temperature comprese tra -1°C e +9°C.

In Abruzzo molte nubi nella mattinata di sabato ma senza fenomeni di rilievo, salvo possibilità di brevi o residui piovaschi lungo la costa pescarese. Miglioramento a seguire e condizioni di bel tempo nella giornata di domenica con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Italia giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche nube specie sui rilievi alpini. Cieli sereni anche in serata, mentre nella notte la nuvolosità tenderà ad aumentare ma senza fenomeni.Tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro sia al mattino che al pomeriggio, eccetto qualche innocua nube sull’Abruzzo. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata alternati a qualche addensamento soprattutto sul versante tirrenico.Precipitazioni sparse al Sud Italia al mattino, con fenomeni anche intensi e neve sull’Appennino fino a 800-900 metri. Fenomeni in progressivo esaurimento al pomeriggio, con tempo stabile poi in serata e in nottata su tutti i settori.

Temperature stabili o in calo nei valori minimi, massime invece in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)