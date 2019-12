L’Aquila, servizio navetta per il centro storico

Anche domenica 15 dicembre attivo il servizio navetta per centro storico. Sabato orario prolungato.

L’AMA Spa comunica che anche nel giorno domenica 15 dicembre 2019 sarà effettuata la navetta in centro con il seguente orario: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:20 (una partenza ogni 20’). Itinerario: Terminal collemaggio – Viale Collemaggio – corso Federico II – piazza Duomo – corso Vittorio Emanuele – via San Bernardino – via Zara – via Castello – viale Gran Sasso – via Strinella – Terminalbus.

Nel giorno sabato 14/12/2019 il servizio sarà prolungato dalle 19:00 fino alle 22:20 (ultima partenza). È necessario munirsi di titolo di viaggio.