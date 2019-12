Centro Uva, Chiarelli va in pensione: l’abbraccio dei colleghi

L’AQUILA – Si chiude un capitolo, se ne apre un altro, fatto di riposo e più tempo libero. Berardino Chiarelli, infermiere del Centro UVA, va in pensione.

Ieri l’ultimo giorno di lavoro per Berardino Chiarelli. Tra i sorrisi dei colleghi e le chiacchierate con i pazienti, che non sono mai mancate.

Da sei anni infermiere della neurologia del Centro UVA, Berardino è diventato con il tempo un vero e proprio punto di riferimento per pazienti e familiari. Molto apprezzato da tutti i suoi colleghi e i medici del Reparto.

«Berardino Chiarelli è una persona buona, sempre disponibile con tutti e capace nel gestire le lunghe attese ospedaliere, per la grande affluenza di pazienti: riesce a non far perde la pazienza a nessuno», dicono di lui i suoi affezionati colleghi.

Ora per lui il pensionamento, a partire dal primo gennaio 2020, e il saluto sincero dei suoi colleghi.