Bilancio, salve le proposte di legge della Lega

REGIONE ABRUZZO – Marsilio recepisce le istanze della Lega sul Bilancio. D’Eramo: “Ringrazio il Presidente per aver condiviso la nostra azione legislativa”.

“Ringrazio il presidente Marco Marsilio per aver condiviso la nostra azione legislativa, tesa a migliorare ulteriormente il bilancio di previsione della Regione attraverso una maggiore attenzione a temi di fondamentale importanza per i cittadini”. Lo dice il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, a proposito della riunione di giunta di ieri. “Anche grazie alla sintonia di intenti con Marsilio, la Lega è riuscita ad apportare alcune modifiche che consentiranno di dare ancora più forza e visione strategica all’azione del governo regionale. Siamo certi che Marsilio condividerà con noi l’ulteriore rafforzamento delle misure proposte dalla Lega”.

“All’interno del bilancio regionale – dice D’Eramo – sono state inserite coperture finanziarie importanti per temi su cui la Lega si è fortemente battuta in campagna elettorale: dal sostegno alle coppie separate, al cyberbullismo, al sostegno degli anziani, al benessere inteso come elevazione della qualità della vita degli abruzzesi. Temi che caratterizzeranno fortemente l’azione di governo della Regione, fornendo ai cittadini risposte concrete a problemi quotidiani importanti e molto impattanti. Quello mosso in giunta è solo il primo passo di una strategia che sarà ulteriormente potenziata nei prossimi giorni”