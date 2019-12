Un piccolo foro alla finestra, giallo a Palazzo Fibbioni

L’AQUILA – La finestra esterna della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni forata. Indagini in corso.

Un piccolo foro è stato notato ieri sera sul ventro di una finestra della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni. Un buco, in bella mostra, ma nessuno sa il momento preciso in cui il vetro è stato danneggiato, né come.

Per questo, dal Comune, una volta scoperto il foro, è partita la segnalazione alla polizia, nell’eventualità che si tratti di una qualche specie di atto valdalico. Sono così partite le indagini per capire come e quando si sia verificato il danno. Per poi passare al “perché”.

Al momento, però, non ci sono certezze a riguardo, se non che il foro è solo sul vetro esterno, senza danni a quello interno e non è stato trovato nulla nei pressi della Sala o in strada, che possa far ipotizzare l’utilizzo di qualche arma ad aria compressa. D’altra parte i dipendenti del Comune non hanno saputo nemmeno riferire a quando risale il danno. Insomma, un piccolo buco apparso all’improvviso, senza che nessuno se ne sia accorto.