Scontro davanti al distributore, mamma e figlio in ospedale

Incidente stradale a San Benedetto dei Marsi, mamma e figlio finiscono in ospedale. Il conducente dell’altra auto rimasto incastrato tra le lamiere. Cinque in totale i feriti nello scontro.

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7,30 sulla strada provinciale 22, nei pressi dell’abitato di San Benedetto dei Marsi. Per cause in corso di accertamento, il violento scontro è avvenuto all’altezza dei distributori di carburante e ha coinvolto due autovetture, una Ford Focus, su cui viaggiavano tre uomini, e una Citroen Saxo, con a bordo una giovane mamma e il figlio.

Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno prima liberato il conducente della Ford Focus, rimasto incastrato nell’abitacolo a causa del violento urto, poi soccorso gli altri trasportati e messo in sicurezza le auto e l’area. Tutti gli occupanti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dalle ambulanze sopraggiunte.