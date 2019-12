Paese in festa, Picenze diventa il Villaggio di Babbo Natale

Mercatini, laboratori, zampognari, pony e magia. Ecco tutti gli appuntamenti a Picenze, che diventa il Villaggio di Babbo Natale con Paese in Festa.

Picenze, frazione di Barisciano, si trasforma per queste festività in un vero e proprio villaggio di Natale. Si chiama Paese in Festa il ricco cartellone che aprirà le danze il giorno 21 dicembre e accompagnerà i suoi visitatori fino al 6 gennaio. È la prima edizione organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune di Barisciano e il lavoro ininterrotto delle mamme del paese.

“A Natale puoi, fare quello che non puoi fare mai: riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto”. Mai così vere e sentite le parole di questo classico natalizio. È esattamente questa l’aria di magia e di futuro che si respira a Picenze. L’evento più atteso è quello dedicato ai bambini. Sabato 22 dicembre dalle ore 16 fino a tarda sera, il forno storico e la piazza del paese si trasformeranno nel Villaggio di Babbo Natale. Mercatini, stand gastronomici, musica, zampognari, passeggiate con i pony grazie alla collaborazione del maneggio Le Siepy Country Farm, laboratori didattici e di cucina per piccoli pasticceri e soprattutto la casa allestita all’interno del forno dove i veri protagonisti della giornata incontreranno Babbo Natale e riceveranno un dono.

Gli altri eventi di Paese In festa.

Venerdì 21 dicembre alle ore 18:00 presso la locale parrocchia di Picenze si esibirà il Coro di Natale organizzato dall’associazione San Valentino Onlus e diretto dal M. Rossella Pezzuti di CantAbruzzo.

Giovedì 26 dicembre polentata e tombolata presso l’ex edificio scolastico su prenotazione (messaggio WhatsApp 333720537)

Lunedì 6 gennaio “A merenda con la Befana” dalle ore 15 con pizza cotta presso il forno della frazione Petogna.