L’Aquila, operaio muore in cantiere

L’AQUILA – Era a lavoro in cantiere quando si è improvvisamente accasciato al suolo ed è morto. Ha perso la vita in tarda mattinata un operaio 60enne a L’Aquila.

L’operaio si trovava a lavoro, in un cantiere di via XX Settembre. Si è sentito male all’improvviso, poco prima delle 13. L’arrivo dei soccorsi non è servito, per l’uomo, di circa 60 anni, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato, per effettuare i rilievi del caso. Probabilmente a causare la morte dell’uomo è stato un malore.