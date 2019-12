Giambattista Venditti saluta il rugby: “È il momento di fermarsi”

AVEZZANO – Giambattista Venditti lascia il rugby. Rescisso il contratto con Le Zebre: “Ho bisogno di una pausa e di stare vicino alla mia famiglia”.

È un saluto che sa di addio. Ci sono i ringraziamenti a chi lo ha sempre sostenuto, alla sua famiglia, ci sono i ricordi dei sacrifici fatti e dei traguardi raggiunti. Sopra a ogni cosa quella maglia azzurra tanto sognata e indossata con immenso orgoglio. E poi c’è l’ammissione: “Ho bisogno di fermarmi e stare vicino alla mia famiglia”.

“Quando avevo 9 anni, dopo il primo allenamento della mia vita feci una promessa a mio padre: sarei diventato un giocatore professionista e avrei vestito la maglia della nazionale; il tutto divertendomi. Quella maglia ho avuto la possibilità di indossarla tante volte, sempre ho cercato di onorarla e il divertimento non è quasi mai mancato”.

“Non è stato facile. Fin da quando ho dovuto lasciare la casa dei miei genitori a 15 anni per inseguire la mia strada, sono tantissime le cose che durante la mia carriera ho dovuto sacrificare per raggiungere il mio sogno e mantenere la mia promessa. Ma nulla era mai stato vissuto come un peso perché ogni sacrificio mi avvicinava al mio obiettivo. Nell’ultimo periodo però è stato tutto più difficile; da quel maledetto infortunio del 2017 tante cose sono cambiate: gli allenamenti erano diventati più duri, le trasferte sembravano non finire mai e anche le partite avevano un sapore diverso”.

“Ho vissuto un contrasto tra mente e cuore e ho capito che il rugby, vissuto in questo modo, non è più la mia priorità e per questo preferisco fermarmi adesso. Ci sarebbero da dire tante cose sulle questioni che mi hanno portato a prendere questa decisione ma per il momento vi dico che ho bisogno di una pausa e di stare vicino alla mia famiglia. Vi ringrazio per il sincero affetto che mi avete continuamente dimostrato e sarò sempre grato a tutte quelle persone che nei momenti di difficoltà mi hanno dato una parola di conforto.

Adesso probabilmente avrò ancora più bisogno del vostro sostegno“.

Lo Zebre Rugby Club, intanto comunica, attraverso una nota stampa, “di aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata e consensuale del contratto che legava il giocatore alla franchigia federale”.

“Le parti, di comune accordo, hanno valutato questa soluzione sia per contemperare i propri interessi sia perché, al momento, appare come la migliore opportunità per il giocatore di poter continuare la propria attività in ambito sportivo. Tutta la società, lo staff tecnico ed i compagni ringraziano “Giamba” per il contributo dato in questi anni e gli augurano il meglio per il prosieguo della propria carriera ovale”.

L’ala 29enne di Avezzano (AQ) lascia dunque le Zebre dopo aver collezionato 79 presenze in sette stagioni con la maglia bianconera, con 19 mete segnate.

Il 44 volte azzurro é stato parte integrante della rosa del XV del Nord-Ovest fin dal primo anno della storia celtica del club, rientrato in Italia nell’estate del 2016 al termine della parentesi di una stagione giocata nella Premiership inglese con la maglia dei Newcastle Falcons.