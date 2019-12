Albero di Natale Piazza Duomo, vogliamo i vostri selfie

Il monumentale albero di Natale in Piazza Duomo è stato acceso; bello, grande, maestoso… Adesso tocca a voi!

Eh già cari lettori del Capoluogo: perchè adesso, nell’epoca dei social la redazione vuole raccogliere le vostre impressioni. Per cui mandateci una selfie, una foto sotto l’albero, una panoramica e noi faremo una galleria!

L’albero di Natale in Piazza Duomo è alto ben 30 metri, visibile da vari punti del centro storico e fa bella mostra di sè anche dall’alto.

Una folla di persone ha riempito festosamente Piazza Duomo per assistere alla sua accensione; e se tanti sono stati felici e hanno accolto con gioia l’albero in tutta la sua grandezza, ovviamente non sono mancate le polemiche.

Molti ricorderanno Piazza Duomo 10 anni fa; in quel triste Natale del 2009. Oggi le macerie non ci sono quasi più, i cantieri sono ancora aperti e si sta lavorando, per cui, se può bastare un albero di Natale per essere felici, anche solo per poco, ben venga!

Adesso aspettiamo solo voi! Per cui condividete le vostre foto sotto l’articolo, oppure mandateci uno scatto sulla pagina Facebook, o al nostro indirizzo mail ilcapoluogo@gmail.com.

“Ve a vedè se stengo in piazza sotto l’albero!”