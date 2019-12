Prefettura, Giuseppe Linardi lascia L’Aquila

Il Prefetto della Provincia dell’Aquila, dottor Giuseppe Linardi, nei prossimi giorni lascerà l’incarico nel capoluogo.

Il dottor Giuseppe Linardi si appresta a lasciare l’incarico di Prefetto della Provincia dell’Aquila e questa mattina si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri per il saluto di commiato. All’arrivo nella caserma “M.A.V.M. Dante Giovanni Jafolla”, il Prefetto è stato ricevuto dal Generale di Brigata Carlo Cerrina, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, dal Generale di Brigata Giampiero Costantini, Comandante della Regione Carabinieri Forestali Abruzzo e Molise e dal Comandante Provinciale, Colonnello Nazareno Santantonio. Successivamente, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri in servizio nella provincia, tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale e delle specialità dei Carabinieri Forestali, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale ed alcuni componenti dell’Associazione Nazione Carabinieri in congedo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali.

Il Prefetto, che nei prossimi giorni lascerà l’incarico, ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per l’esemplare lavoro svolto a tutela dei cittadini nell’intera provincia, costituendo l’Arma dei Carabinieri un importante punto di riferimento per la collettività e le istituzioni. Ha ringraziato, inoltre, il Col. Nazareno Santantonio per il qualificato contributo sempre offerto in sede di tavoli istituzionali per la risoluzione di rilevanti problematiche attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica. In conclusione, il sentito scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e il presente istituzionale donato dal Colonello Santantonio al Prefetto Linardi in ricordo del proficuo periodo di lavoro trascorso a L’Aquila.