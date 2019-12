Pisellino, comincia la grande avventura

Pisellino, il nuovo arrivato in casa Arnold’s e Patatina aprirà oggi, mercoledì 11 dicembre alle 18.

Pisellino è la nuova creatura imprenditoriale di un gruppo di soci e amici consolidati : Rodolfo Costantini, Adolfo Scimia, Marco Moro e Andrea Sciarra.

L’inaugurazione del locale che si trova su via Salaria Antica Est vede il gruppo di soci molto emozionati e “carichi a pallettoni” per la nuova avventura.

“Felicissimi e con l’adrenalina a mille – svelano al Capoluogo – una nuova scommessa che ci vede pronti e pieni di entusiasmo. Stiamo facendo una bella cosa, di qualità, sperando di ‘piacere’ ai tanti clienti che da anni già ci scelgono e sono affezionati alla nostra formula!”.

Che cos’è Pisellino?

Pisellino nasce come laboratorio di vendita di pasta all’uovo, a questo si aggiungerà una rosticceria con prodotti artigianali, pizza al taglio e qualche primo d’asporto per il pranzo.

A sera il locale cambierà veste, diventando una trattoria, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione, “cucinati come si faceva una volta, con le ricette delle nonne, quelle che ancora si tramandano in vecchi quaderni ingialliti dal tempo e conditi con l’amore di chi aveva il piacere di mettere intorno alla tavola la propria famiglia”.

Ci sarà tanta attenzione per i dettagli, “ma soprattutto per la materia prima, sceltissima e di qualità. In un periodo in cui si cerca sempre qualcosa di nuovo, noi vogliamo richiamare i piatti tipici della tradizione, non solo abruzzese, ma di tutto il Belpaese”.

Non mancheranno ovviamente gli arrosticini, un marchio di fabbrica per un vero abruzzese doc.

“Pisellino è un progetto che continua figlio della passione che mettiamo nel nostro lavoro. Siamo una bella squadra di persone che hanno voglia di fare, mantenendo i piedi per terra. In bocca al lupo a noi!”.

La foto allegata è stata scattata dall’architetto Giuseppe Cimmino.