Ordigno bellico, residenti da evacuare

Operazioni di rimozione e brillamento ordigno bellico nel territorio del Comune di Ortucchio. Necessaria l’evacuazione dei residenti.

Nel corso della giornata di domenica 15 dicembre 2019, con inizio alle ore 07:00, saranno compiute le operazioni di rimozione e brillamento di un ordigno nel territorio del Comune di Ortucchio. Le operazioni, a cura degli artificieri del 6° Genio dell’Esercito Italiano, si svolgeranno in due tempi: dopo il disinnesco dell’ordigno nella cava in località Le Coste, il contenitore metallico di esplosivo (120 kg di amatolo) verrà trasportato in sicurezza in località Arciprete, dove verrà poi fatto brillare.

Al fine di garantire la massima sicurezza, le operazioni comporteranno la necessità di procedere all’evacuazione di un significativo numero di residenti, ai quali si raccomanda di ottemperare alle disposizioni impartite dalle ordinanze sindacali dei Comuni di Ortucchio, Gioia dei Marsi e Pescina. Le zone e le strade interessate dall’evento saranno specificate nelle citate ordinanze ed in quelle emesse dagli Enti proprietari delle medesime strade.

Ai cittadini coinvolti si richiede la massima collaborazione al fine di favorire le operazioni degli addetti ai lavori (artificieri dell’Esercito, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Servizio Sanitario, Volontari della Protezione Civile e addetti dei Comuni interessati, Ortucchio, Gioia dei Marsi e Pescina), consentendo lo svolgimento rapido ed in totale sicurezza degli adempimenti previsti e segnalando in anticipo agli stessi Comuni ogni situazione meritevole di particolare assistenza a persone non autosufficienti.

Si raccomanda, infine, di non intralciare le operazioni cercando di assistere alle stesse o disturbando il passaggio del convoglio militare e, come misura di autoprotezione, viene altresì consigliato agli abitanti delle zone interessate di lasciare le finestre aperte. Uno stretto servizio di vigilanza verrà assicurato dalle Forze dell’Ordine.

(foto di repertorio)