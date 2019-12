L’Aquila, aumentano gli affitti per gli alloggi CASE e MAP

Nuovi Accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, aumento affitti per alloggi CASE e MAP per i redditi sopra i 12mila euro.

Il 1° ottobre scorso sono entrati in vigore i nuovi Accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, che individuano due fasce di oscillazione degli affitti, invece delle precedenti tre. I canoni di locazione per gli alloggi CASE e MAP sono fissati dalla D.C.C. 29/2015 che stabilisce agevolazioni per i redditi fino a 12.000 € e di prendere a riferimento il valore medio della prima fascia di oscillazione degli Accordi Territoriali per i redditi da 12.000 € in su. La prima fascia dei nuovi Accordi ha inevitabilmente un’oscillazione più ampia rispetto alla precedente e di conseguenza un valore medio sensibilmente più alto rispetto a quello dei vecchi Accordi. Ne consegue l’automatico aumento del canone per gli alloggi CASE e MAP, almeno per i redditi superiori a 12.000 €.

“Per questo – scrivono dal gruppo consiliare Coalizione sociale – avevamo presentato una mozione per modificare la D.C.C. 29/2015, in modo da scongiurare l’aumento. Chiedevamo anche di introdurre agevolazioni per i redditi ISEE fino a 20.000 €. La mozione è stata bocciata dai consiglieri della maggioranza che hanno di fatto sancito in questo modo l’aumento del canone. Imbarazzante la mancanza di indicazioni da parte della Giunta con l’assenza, ancorché giustificata, dell’Assessore al ramo e il silenzio dei rappresentanti presenti; imbarazzante il ricorso al Dirigente per spiegare l’ovvio e che cioè il canone aumenterà“.