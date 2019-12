Judo Jocando, gli Alpini al fianco dei bambini con disabilità

Judo Jocando” è un progetto a favore dei bambini con disabilità, per promuovere l’inclusione e favorire l’integrazione in modo creativo e costruttivo.

Un progetto portato avanti dall Asd Amiternum Judo l’aquila: nella loro palestra è stato girato il video nel quale si vedono fare esercizi e divertirsi molti bambini.

Il gruppo Ana del 9′ Reggimento Alpini della Sezione Abruzzi finanzierà il progetto “Judo Jocando” in occasione della cena benefica organizzata all’Aquila.

La cena benefica del progetto “Judo Jocando” è in programma per lunedì 16 dicembre al ristorante Re Cervo Bianco a Preturo.

I proventi della serata serviranno a finanziare il progetto rivolto a bambini con disabilità.

Per informazioni e prenotazioni 340/1748890.

È previsto un menù per adulti e uno per bambini; per loro ci sarà anche l’animazione.