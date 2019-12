Avezzano, videosorveglianza alla Stazione

AVEZZANO – Lavori per l’installazione delle telecaere di videosorveglianza alla Stazione. La Lega marsicana esprime soddisfazione.

“Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo il Commissario Prefettizio Mauro Passerotti per aver accolto la nostra richiesta di risoluzione sulla questione sicurezza in quello che rappresenta il biglietto da visita della nostra città e che accoglie migliaia di pendolari ogni giorno”. Così in una nota la Lega Marsica, che relativamente ai lavori per òa videosorveglianza sottolinea: “Questo intervento è sicuramente un primo passo verso la riqualificazione di un punto nevralgico importante per la nostra Avezzano. L’inizio di un percorso che ha come obiettivo la sicurezza dei cittadini e che porteremo avanti quando saremo forza di governo di questa Città, non solo nella zona Stazione ma in tutti quei punti che presentano maggiori criticità. Non è accettabile che principalmente nelle ore serali e notturne il degrado e la malavita, presenti soprattutto in determinate zone, vadano a minare la tranquillità e la quotidianità dei cittadini che hanno il diritto di viversi Avezzano liberamente e senza condizionamenti”.