A24, chiude di nuovo lo svincolo di Tornimparte

Il casello autostradale di Tornimparte resterà chiuso fino al 20 dicembre per consentire il posizionamento delle campate di ferro.

È quanto stabilito questa mattina tra Strada dei Parchi , il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, gli amministratori locali e gli operatori del territorio, nel corso di un incontro che si è svolto nei pressi del casello di Tornimparte della A24.

Durante la visita al cantiere del viadotto Sant’Onofrio i tecnici di Strada dei Parchi hanno chiarito ai presenti l’andamento dei lavori di adeguamento sismico del grande viadotto e le soluzioni di traffico che verranno adottate per garantire la riapertura del casello e la percorribilità dello svincolo in qualsiasi momento, in entrambe le direzioni di marcia.

I tecnici di Strada dei Parchi non hanno nascosto le difficoltà che potrebbero incontrare per via delle condizioni meteo ma, hanno, comunque assicurato, in qualsiasi momento, la riapertura dello svincolo.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, verificherà, in ogni caso, nei prossimi giorni , l’avanzamento dei lavori e, comunque, ha reclamato la riapertura definitiva dello svincolo per il 20 dicembre. Dunque, ancora un disagio per gli operatori e i cittadini, che tutti auspicano termini tra poco più di una settimana.