Vigili del Fuoco, nuovi volontari a Carsoli e Popoli

Terminato il corso di formazione dei Vigili del Fuoco volontari per le sedi di Carsoli (AQ) e Popoli (PE).

Gli organici delle sedi dei Vigili del Fuoco volontari di Carsoli e Popoli sono stati incrementati rispettivamente di sette e quattro unità. Si è infatti concluso oggi il corso di formazione organizzato dal Comando provinciale di L’Aquila e svolto presso il distaccamento di Avezzano.

Al percorso formativo teorico-pratico, durato tre settimane e terminato con la prova d’esame finale, svolto completamente da uno staff didattico del Comando di L’Aquila, hanno partecipato 14 giovani, tutti di età compresa tra diciotto e trent’anni.

Il comandante provinciale, l’ing. Mauro Malizia, nel saluto benaugurale rivolto ai neo formati, ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo che i giovani si accingono ad assumere. Un inizio appassionante per i neo Vigili del Fuoco volontari ma non privo di rischi. Per la sede volontaria dei comuni della Piana del Cavaliere, di cui la cittadina di Carsoli è capoluogo, così come per il distaccamento di Popoli, entrambe distanti da sedi permanenti dei Vigili del Fuoco, l’ingresso in organico delle nuove leve sarà linfa vitale.