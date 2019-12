Creativamente, l’importanza della diagnosi precoce

Il viaggio della rubrica del Capoluogo Creativamente prosegue con la visita al centro Uva (Unità valutazione Alzheimer) dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Creativamente è la rubrica del Capoluogo che sta compiendo un “viaggio” attraverso l’invecchiamento del cervello con le conseguenti patologie come demenza senile e Alzheimer.

Creativamente non è solo una rubrica, ma soprattutto è un centro clinico che si trova all’Aquila gestito da Daniela Fiorenzi e Roberta Bernardi, con l’obiettivo di aiutare i pazienti ad essere “dignitosamente persone”.

Questa volta con Creativamente viene affrontata l’importanza della diagnosi precoce e l’attenzione ai primi campanelli d’allarme che possono nascondere disturbi legati all’Alzheimer e a varie forme di demenza senile.

L’Alzheimer è una patologia sempre più frequente, la cui incidenza è aumentata con il generale invecchiamento della popolazione. Si vive di più e quindi si invecchia e in questo modo aumentano le patologie legate alla senescenza.

A spiegare il percorso diagnostico che avviene al centro Uva dell’Aquila, la dirigente Patrizia Sucapane.

Il centro Uva è ambulatoriale e svolge attività di cura e diagnosi del declino cognitivo su indicazione del medico.

“Il medico curante – spiega la dottoressa Sucapane – ha i primi strumenti per individuare i pazienti che vanno approfonditi. Il medico sa quando e come non sottovalutare i primi disturbi legati alla memoria e se possono essere spie di patologie più gravi. Per questo è importante poi rivolgersi a un centro specializzato”.

“Si esegue una valutazione globale approfondita mediante valutazioni con i test che poi valutano la situazione caso per caso”, chiarisce.

Ogni anno, nel centro Uva del San Salvatore vengono trattati circa 2500 pazienti tra visite e diagnosi; ovviamente non si tratta solo di pazienti affetti da Alzheimer ma diverse forme di demenza.