Call center Customer 2 Care, scatta l’occupazione

L’AQUILA – Non c’è pace per i Call center Customer 2 Care dell’Aquila, né per i suoi lavoratori alle porte delle festività natalizie. Occupazione in corso della sede in centro da parte di circa 180 lavoratori.

Ieri la notizia che ha fatto scattare l’allarme, «L’azienda ci ha contattato – fa sapere Marilena Scimia, sindacalista CGIL che da tempo segue la vicenda – che i lavoratori non avrebbero percepito lo stipendio di novembre né la tredicesima». Così è scattata l’assemblea continuativa, una sorta di occupazione della sede dei Call Center Customer 2 Care.

Dalle 15 alle 16,30 è prevista una nuova assemblea per fare il punto sulla situazione, alla presenza dei rappresentanti di CGIL e UIL. Dopo il caos mattutino il fronte dei sindacati è stato contattato nuovamente dall’azienda che ha preso in subappalto la commessa. Rassicurazioni per i lavoratori, sembra che l’emergenza stipendi rientrerà già domani.

Call Center Customer 2 Care L’Aquila, i precedenti

La società Customer 2 Care gestisce la commessa dopo essere subentrata a Globe Network, decidendo comunque di mantenere la sede aquilana. Ieri il colpo di scena, causato, forse, da problemi e contrasti – non nuovi – tra la società committente, la Wind/Tre e la società che ha assunto la commessa in subappalto, la CCSud di Battipaglia. Customer 2 Care è attualmente socio maggioritario dell’azienda.