Terremoto Albania, squadra di esperti da L’Aquila a Tirana

L’AQUILA – Terremoto Albania, geologi in partenza da L’Aquila. Esperienza e competenza per l’Università di Tirana e, al tempo stesso, raccolta di materiale documentario per studiare alcuni aspetti del sisma che ha messo in ginocchio intere città albanesi.

Dall’Università dell’Aquila partirà oggi stesso una squadra del laboratorio di Geologia, composta dal professor Antonio Moretti, dal professor Gianluca Ferrini e dal professor Elio Ursini.

Gli esperti andranno a portare la propria competenza ed esperienza, dopo il sisma dell’Aquila del 2009, all’Università di Tirana, la capitale dell’Albania, alle prese con il complesso e delicato post-sisma. Cinque giorni di permanenza in cui sarà, inoltre, raccolto anche materiale documentario – prevalentemente fotografico – per analizzare e studiare in particolare i danni subiti dalla zona dell’epicentro, un piccolo centro nelle vicinanze di Durazzo, sulla costa settentrionale dell’Albania.

Terremoto Albania, i lavori della squadra in partenza da L’Aquila

Focus sulla reazione degli edifici agli eventi sismici. Ecco perché sarà importante partire subito e procedere alla fase documentaria, per evitare che le macerie e lo stato degli edifici danneggiati possa essere stravolto dalle attività in corso nei centri maggiormente colpiti dalle scosse.

La squadra alloggerà o alla Foresteria di Tirana, convenzionata con l’Università, o nel campo operativo della Protezione Civile di Durazzo. Domenica il ritorno a L’Aquila.