Natale Sostenibile a Raiano, educazione ambientale ed economia circolare

A Raiano arriva il Natale Sostenibile. Progetto attivato dall’Amministrazione comunale con il CEA Gole di San Venanzio, l’associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo onlus e l’istituto comprensivo “Paglione”.

L’Amministrazione Comunale di Raiano, nel quadro delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, ha organizzato, su proposta del CEA “Gole di San Venanzio e dell’Associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus, una giornata dedicata all’informazione sui principi di economia circolare, cambiamenti climatici e sostenibilità di prossimità.

L’evento, realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Abruzzo volte all’attivazione della Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile SRSvS in corso di realizzazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM), sarà articolato secondo i più recenti modelli educativi nelle materie dedicate ed avrà andamento binario: da un lato si svilupperà un’attività formativa attraverso la trasmissione dei principali tematiche ambientali e dall’altro l’attività didattica sarà declinata attraverso l’esperienzialità laboratoriale che certificherà l’attuazione di buone pratiche. La mattinata si concluderà con la piantumazione di un abete quale testimonianza della concretizzazione di misure di sostenibilità di prossimità imperniate dal criterio che la compensazione ambientale deve prioritariamente sostanziarsi in forme di compensazione su scala locale.

La manifestazione sarà coordinata dalla Referente del CEA e Coordinatrice delle Riserve di Ambiente e /è Vita Abruzzo Onlus, Dott.ssa Silvia Di Paolo. “Vale la pena sottolineare – spiegano dall’organizzazione – che l’iniziativa ha potuto contare anche, e soprattutto, sulla piena disponibilità della Preside Prof. Renzina Ciocca da sempre in prima linea per l’attuazione di attività didattiche che vedono l’ambiente al centro dei programmi formativi. Un rapporto, quello fra Amministrazione, Riserva, CEA, Ambiente e/è Vita Abruzzo ed il mondo della scuola di Raiano, che nel corso degli ultimi anni ha avuto un’esponenziale crescita e che testimonia, visti i risultati raggiunti, la validità del rapporto sinergico intercorrente fra i diversi Enti e soggetti operanti sul territorio in campo educativo.