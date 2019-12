L’impresa di Ciro Pace, dall’Abruzzo a San Pietroburgo in bici

PRATOLA – Ciro Pace, più di 4mila chilometri in sella alla sua bicicletta, per un’impresa che resterà negli annali. Dall’Abruzzo alla Russia, precisamente da Pratola Peligna a San Pietroburgo tra fatica e pedalate.

L’autore di un’impresa che ha dell’incredibile è Ciro Pace, un operaio 34enne di Pratola Peligna. Un evento che ha colpito e sorpreso anche il console generale Alessandro Monti, il quale ha voluto complimentarsi con l’abruzzese. Il console Monti ha invitato Ciro Pace nella sede di San Pietroburgo.

Un mese. Tanto ci è voluto a Ciro Pace per compiere il suo capolavoro. In Mountain bike ha percorso il suo lungo viaggio, destinazione San Pietroburgo. Per un totale di 4.300 chilometri, dall’Abruzzo fino al Mar Baltico.

L’intervista.