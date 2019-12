L’Aquila, si sblocca la ricostruzione per il Quarto Cantone

Si sblocca l’iter per la ricostruzione del Quarto Cantone, 45 milioni per il cantiere più grande dell’Aquila.

Previsto per la primavera prossima l’inizio dei lavori di ricostruzione per il Quarto Cantone, nel centro storico aquilano, all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Principe Umberto. Un primo lotto da 15 milioni comprende la sede della Camera di Commercio, la chiesetta di Santa Maria della Concezione e diversi locali, tra cui quello dello storico Gran Caffé Eden. Compresi i lotti successivi, previsti lavori per un totale di 45 milioni di euro.

Una quindicina di giorni per l’ultima verifica e, come spiega il Tgr Abruzzo, il Provveditorato alle Opere pubbliche darà il via libera all’appalto, con l’obiettivo di far partire i lavori già in primavera.

Oltre alla sede della Camera di Commercio, quindi, attende nuova vita il Gran Caffé Eden, la cui costruzione risale al 1882. Un luogo storico che ha nascosto per anni preziosi decori, alcuni dei quali riemersi a seguito del sisma del 2009, durante i saggi. Stessa attesa per la chiesetta di Santa Maria della Concezione. Salvo imprevisti, quindi, i lavori dovrebbero partire a primavera.