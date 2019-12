L’Aquila – Martedì tempo instabile per gran parte della giornata con cieli nuvolosi associati a precipitazioni per lo più deboli sia al mattino che al pomeriggio. Graduale attenuazione dei fenomeni solo in nottata. Neve in calo fin verso i 500-700 metri. Temperature comprese tra -1°C e +5°C

In Abruzzo molte nubi al mattino con precipitazioni diffuse e neve oltre i 1300-1400 metri. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve in calo fin verso i 500-600 metri. Fenomeni in attenuazione dalla nottata.

In Italia giornata con tempo generalmente stabile al Nord, salvo qualche nevicata sull’Alto Adige al mattino con fiocchi fino a 300 metri. Ampi spazi di sereno sugli altri settori ma attenzione alle nebbie e alle foschie nelle prime ore del giorno e poi nuovamente dalla serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sul versante tirrenico del Centro Italia, sia nelle ore diurne che in quelle serali. Tempo instabile invece sugli Appennini e tra Marche e Abruzzo, con neve in calo fino a 500 metri: fenomeni in esaurimento dalla notte. Condizioni di generale instabilità sulle regioni meridionali, con piogge, acquazzoni e neve fino a quote medie sulle montagne per tutta la giornata sia sui settori Peninsulari che sulla Sicilia. Tempo più asciutto in Sardegna con ampie schiarite dal pomeriggio.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)