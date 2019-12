L’Aquila, 15 alberi di Natale per le frazioni

Natale nelle frazioni, Aquilio – De Santis: “15 alberi di Natale dall’Amministrazione”.

Sono 15 gli alberi di Natale che l’Amministrazione comunale dell’Aquila ha posizionato nelle le frazioni del territorio. “L’iniziativa – scrive in una nota stampa il Capogruppo della Lega aquilana Francesco De Santis – è stata dell’Assessore al Turismo Fabrizia Aquilio che con impegno e dedizione è riuscita a posizionare 15 alberi di natale nelle frazioni di San Vittorino, Preturo, Aragno, Civita di Bagno, Monticchio, Sassa, Tempera, Onna, Sant’Elia, Roio, Assergi, Camarda, Coppito, Arischia e Collebrincioni. Queste – spiega il Capogruppo in Consiglio comunale – sono solo alcune tra le frazioni più importanti della città e per i prossimi anni l’impegno è quello di arrivare a coprire più borghi e paesi possibili. Questi alberi di Natale vogliono essere un piccolo segnale di attenzione alle frazioni durante l’Avvento, uno dei momenti più belli dell’anno. Nella giornata dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, tante frazioni hanno organizzato piccole manifestazioni per l’accensione dell’albero donato dall’Amministrazione, creando così spirito di comunità e di aggregazione. Contemporaneamente in centro storico si sono riversate migliaia di persone per assistere all’accensione delle Luci d’Artista. Un altro grande natale che darà lustro alla nostra città!”.