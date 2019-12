Cesaproba, albero di Natale in stile Hollywood

Un albero di Natale in stile Hollywood accende le feste del piccolo borgo di Cesaproba.

L’albero di Natale hi tech è stato acceso al Colle della Croce, a montagna che sovrasta Cesaproba,

L’albero, minimale nel disegno, ha tante luci che ricordano molto gli addobbi americani e soprattutto, per chi è nato negli anni ’80 a quei film che hanno accompagnato il periodo delle festività come il sempre verde “Edward mani di forbice”, oppure la pubblicità della Coca Cola, quella in cui si formava un albero con gli accendini di tante persone riunite in stile Woodstock.

Una decorazione di Natale pittoresca che anche quest’anno non poteva passare inosservata all’esilerante Abruzzese fuori sede, che con i suoi post sui social, porta sempre un po’ di Abruzzo in giro per il mondo.

“A CESAPROBA DI MONTEREALE (AQ) sono più discreti, ma manco tanto, ed in effetti ieri hanno appicciato l’albero HI-TEC più grosso d’Abruzzo mbacce al “Colle della Croce”, la montagna che sovrasta il paese. Un fregn-segnale di 2000mq verso l’infinito e oltre. Grazie al gentilissimo Orlando Mancini. #arefacetevelucchie”, si legge sulla pagina.