Avezzano, per Natale un cielo di luci su Piazza Risorgimento

AVEZZANO – Luci sul capo, una pista da pattinaggio al centro della piazza e mercatini tutt’intorno. Piazza Risorgimento ad Avezzano si veste di Natale.

Sabato sette dicembre l’accensione delle luci. Tante ‘stelle’ a creare un cielo scintillante sull’intera area della piazza centrale, poi l’albero. Sullo sfondo musiche a tema natalizio, a sottolineare la nuova atmosfera che accoglie chi arriva ad Avezzano e decide di fare un giro in centro.

La veste natalizia di Avezzano quest’anno ricalca, in parte, le attrazioni degli scorsi anni: tra stand e pista montata in piazza per il divertimento dei più piccoli. In parte sorprende e fa restare tutti col naso all’insù, ad osservare il manto luminoso di punti luce che conquistano lo sguardo, da qualsiasi lato li si osservi. Perché il Natale, ad Avezzano, lo si passerà anche così.