Auguri stellari, Loredana!

A qualcuna basta una goccia di Chanel n.5 per mostrarsi al meglio di sé.

A Loredana, ieri sera, sono serviti: due giorni di preparazione, il parrucchiere del golden pink, due consegne di Amazon, un abito tutte paillettes che, da solo, illuminerebbe L’Aquila più delle Luci d’Artista, un rossetto rosso assassino o, come direbbe lei “femme fatale”.

Tutto questo perché oggi non è un giorno qualunque, è il giorno di Loredana, la nostra fashion/digital/social writer, sempre all’ultima moda.

Tantissimi auguri Loredana. La giornalista più iperattiva, più chiacchierona, più ironicamente demenziale che esista.

Gran cuore e allegria contagiosa, Loredana riesce sempre a non passare inosservata, come d’altronde le sue pellicce maculate e i suoi pendenti pelosi. Siamo sicuri che non passerà inosservata neanche oggi. Noi, dal canto nostro, le auguriamo di non perdere mai il suo straordinario senso dell’humour ed entusiasmo.

Auguri stellari!

Buon compleanno dalla tua redazione