È stata una lunga notte quella appena trascorsa a L’Aquila e nell’alto Aterno, dopo le tre scosse di terremoti in rapida successione che, intorno alle 23,hanno colpito la zona di Barete.

3.7, 3.4 e 2.2 la magnitudo delle scosse nettamente percepite anche a L’Aquila e che hanno risvegliato (se mai fossero andati via) paure e tensioni legati al terremoto.

Non sono comunque pervenute richieste di intervento ai numeri di pubblica utilità da parte dei cittadini.

Pattuglie dei Carabinieri hanno trascorso la notte verificando la presenza di eventuali danni a cose o persone, soprattutto nelle zone più isolate.

In molti nei comuni dell’alto Aterno sono usciti di casa dopo la prima scossa di terremoto, più forte, di 3.7 delle 22.55. 14.4 la profondità. Un sisma non profondo che è stato dunque percepito molto bene in zona e a diversi km di distanza.

Dopo circa un quarto d’ora la terra ha tremato nuovamente: 3.4 a 13 km di profondità. L’ultima della notte alle 23.21 di 2.2

(in aggiornamento)