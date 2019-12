Pettino, donna trovata morta in casa

Trovata morta nella sua abitazione di Pettino una donna di circa 60 anni: la scoperta ieri pomeriggio.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi, l’allarme è stato dato da un amico con cui aveva un appuntamento.

Non essendosi presentata, l’amico ha cercato di mettersi in contatto con lei ma, non avendo risposta nemmeno al telefono, si è recato a casa sua.

Dopo aver provato più volte a suonare il campanello senza avere risposta l’uomo ha chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Si ipotizzano cause naturali ma le indagini e gli accertamenti sono in corso.