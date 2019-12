Da oggi, 8 dicembre, è possibile visitare all’interno del convento francescano di San Giuliano i Presepi di Maurizio de Benedictis.

L’allestimento, rinnovato come ogni anno di un nuovo esemplare, è costituito da un insieme di presepi in stile popolare realizzati dall’artista aquilano Maurizio de Benedictis che da anni si dedica a questa preziosa arte.

I suoi presepi , realizzati principalmente con polistirene, legno, cortecce e piantine sia naturali che artificiali, presentano ambientazioni tratte da alcuni dei più bei borghi aquilani, come Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte e Castelvecchio Calvisio, e si contraddistinguono per l’accuratezza e l’attenzione nei dettagli. Alcuni dei personaggi sono realizzati da affermati scultori appositamente per de Benedictis, altri sono rielaborati dallo stesso artista e riproducono oltre che la Natività, arti e mestieri del passato.

I Presepi di Maurizio de Benedictis, la cui realizzazione è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Comunità dei Frati di San Giuliano, sarà aperto al pubblico, alla presenza dell’autore, per tutto il periodo natalizio nei giorni di sabato, domenica e festivi negli orari 10,00 – 13,00 e 15,30 – 18,30.

L’evento si colloca all’interno delle iniziative che si svolgeranno nel Convento di san Giuliano nel periodo natalizio con il nome di “Natale a San Giuliano”.