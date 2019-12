Sono da poco passate le 17 quando, al termine del countdown di bimbi e adulti entusiasti, viene acceso il grande pupazzo di neve, star delle Luci d’Artista in Piazza Duomo per il Natale 2019.

L’Aquila accende il Natale in maniera ufficiale il giorno dell’Immacolata, anche se già negli scorsi giorni le luminarie natalizie per le vie principali del centro storico avevano iniziato a far respirare aria di festa.

Ce n’è per tutti i gusti: Piazza Duomo si illumina con il grande pupazzo di neve ma anche con le luci di un grande pacchi regalo e quelle della giostrina per i bimbi. Ai Quattro Cantoni svetta una mongolfiera che incanta grandi e piccini per la sua luminosità, mentre il Corso e le sue traverse brillano fra musicisti, angeli, palloncini e luci colorate.

Si ringrazia Cesare Ianni per alcune delle immagini

Al via ufficialmente da oggi il Natale in città con un fitto calendario di eventi. Se c’è ancora da aspettare qualche giorno per l’albero alto trenta metri – sono in corso i preparativi per allestirlo in Piazza Duomo – sono già diverse le iniziative che hanno preso il via.

Fra queste, il mercato di Fiva Confcommercio al Terminal bus: prodotti locali, enogastronomici e di artigianato aspettano turisti e cittadini al Terminal di Collemaggio, dove per l’occasione il parcheggio è aperto e gratuito.

La curiosità e la voglia di vivere la città vestita a festa hanno portato molti a recarsi in centro nel pomeriggio, fra lo stupore dei bambini e la voglia di tornare a farsi una “vasca”.

Così L’Aquila si appresta a festeggiare il suo decimo Natale post sisma.

Il programma giorno per giorno.

L’Aquila, guida ai mercatini di Natale