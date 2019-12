L’Aquila, c’è aria di festa: in centro è già Natale

Le Luci d’Artista verranno inaugurate oggi ma nel centro storico dell’Aquila è già Natale.

Da due giorni, quando cala il buio, le strade principali della città si illuminano, donando calore e facendo respirare aria di festa.

Non è ancora Natale e la neve tarda ad arrivare: ma quando si passeggia per il centro illuminato, con sempre più palazzi e strade tornate alla normalità, i negozi splendenti e addobbati a festa, un sorriso arriva spontaneo.

immagini Luigi Trivelloni e Cesare Ianni

Lungo il Corso, via Castello, via Garibaldi e giù, fino alla Villa: il centro vive l’atmosfera natalizia. Ma non solo.

Il Terminal di Collemaggio ospiterà quest’anno i mercatini di Natale di Fiva Confcommercio: una veste totalmente nuova per il terminal bus dove in queste ultime settimane è tornato finalmente decoro e pulizia. Le ultime ore di ieri sono servite all’assessore Mannetti e alla sua squadra a fare gli ultimi ritocchi: decorazioni, manifesti e tutto quanto possa servire per accogliere cittadini e turisti in questo periodo di festa.

Piazza Duomo vedrà per la prima volta una ruota panoramica che, insieme alla giostra, sarà l’attrazione per i più piccoli per questo Natale in centro. A dominare sulla piazza aquilana l’albero luminoso, alto trenta metri, allestito nel cuore della città: altri Alberi Natalizi saranno allestiti, per la prima volta, verranno allestiti nelle frazioni del territorio comunale.

I preparativi per l’allestimento del grande albero in Piazza Duomo

Così, fra una pattinata sul ghiaccio e una cioccolata calda, L’Aquila si appresta a festeggiare il decimo Natale post sisma.

Il programma giorno per giorno