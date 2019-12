L’Aquila 1927: vittoria per 4-2 sull’Amiternina

Difficile match sul campo di Scoppito, ma L’Aquila riesce a riportare a casa i tre punti, vincendo contro l’Amiternina per 4-2.

Esordiscono per mister Roberto Cappellacci i nuovi arrivati D’Amico e Catalli, in panchina Passacantando che trova spazio negli ultimi minuti. Tra i pali, scelto ancora una volta Sinopoli. Panchina per Di Francia.

7′ minuto, L’Aquila in vantaggio: traversone di Di Norcia per Maisto lasciato libero che, senza problemi, trova la porta. Solo cinque minuti dopo, i rossoblù trovano la rete del raddoppio: grandissimo goal di La Selva che con una botta dai venticinque metri trova l’incrocio dei pali. Ma al 15′ il risultato cambia di nuovo e, questa volta, a trovare la porta è l’Amiternina: verticalizzazione per Lepidi che supera Zanon e beffa Sinopoli.

È quasi allo scadere della prima frazione di gioco che L’Aquila colpisce ancora: 44′, Di Benedetto dal limite calcia in porta, devia in rete un difensore di casa. Fine primo tempo, risultato parziale 1-3.

Con la ripresa, parte subito forte l’Amiternina che già ci prova al 3′ con Ramos Moreno dal limite, respinge Sinopoli. Ma al 17′ i padroni di casa trovano il secondo goal di giornata: è di nuovo Ramos Moreno, lanciato da Pavlovskis, a penetrare in area, superare la difesa ed imbucare in porta. I giallorossi cercano di agguantare un punto, ma alla fine è L’Aquila a trovare un’altra rete: Carosone per Maisto che di destro prima colpisce leggermente il palo, poi vede il pallone scivolare in porta. Risultato finale, 2-4.

L’AQUILA 1927: Sinopoli, Campagna, Mohammed, Morra, Zanon, D’Amico, La Selva (31′ st Carosone), Catalli, Di Norcia (40′ st Passacantando), Di Benedetto (31′ st Pizzola), Maisto. A disp.: Ranalletta, Santarelli, Di Francia, Rugani, Marchetti, Rampini. All. Cappellacci.

AMITERNINA: Ludovisi, Di Alessando D., Tinari (40′ pt Fischione), Di Alessandro M., Padovani, Carrato, Pavlovskis, Sebastiani, Ramos Moreno, Stoppaccioli (25′ st Bizzini), Lepidi. A disp.: Miele, Mambrin, Magozzi, Del Coco, Luchetti, Ronconi, Abazaj. All. Volpe.