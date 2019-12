30 anni di episcopato per Monsignor Giuseppe Molinari: Chiesa aquilana in festa.

Alle ore 18 si terrà una solenne celebrazione eucaristica presso la Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante) a cui parteciperanno, oltre l’Arcivescovo Emerito, alcuni sacerdoti aquilani e sua eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi.

Il ministero attivo di Mons. Molinari iniziò nella Diocesi di Rieti dove rimase circa 7 anni, per poi tornare a L’Aquila prima come coadiutore di mons. Peressin e poi Arcivescovo Metropolita sino al 2013.

Mons. Molinari è noto a tutti gli aquilani per i quali non è stato solo parroco (vice parroco in cattedrale e San Pietro, parroco di San Biagio, di San Flaviano e poi Santa Rita sino alla nomina a vescovo di rieti), ma anche insegnante di religione cattolica nello storico liceo classico Cotugno dove tutti lo ricordano per la sua didattica.

Fu infatti un pioniere dell’ utilizzo dei testi delle canzoni di musica leggera italiana dell’ epoca dalla quale prendere poi spunto per riflessioni tutte sulla fede e la religione.

Noto per la sua disponibilità, pacatezza e memoria infallibile, ha conosciuto molte generazioni di aquilani: capita spesso infatti che impartisca sacramenti a ragazzi ai cui genitori o addirittura nonni egli abbia in passato celebrato il matrimonio o li abbia avuti alunni nel predetto liceo classico. Insomma di perenne memoria.