L’Aquila, guida ai Mercatini di Natale

L’AQUILA – Il Natale a L’Aquila e dintorni non sarà solo alberi e presepi. Eventi e mercatini di Natale animeranno gli angoli del capoluogo, delle sue frazioni e di un intero territorio pronto a vestirti a festa.

Appuntamenti imperdibili per gli amanti del Natale e dell’artigianato a tema.

L’Aquila ospiterà i Mercatini di Natale, da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020. Dalle ore 9 alle ore 21 i Mercatini vestiranno a festa Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II. Organizzati dalla CNA, Associazione di L’Aquila.

Al Terminal Bus di Collemaggio, dalle 9 alle 22, gli stand e le bancarelle allestite da Fiva Confcommercio.

Da domenica 8 dicembre a martedì 7 gennaio 2020, il mercatino solidale per l’adozione di pigotte del Punto Unicef – Comitato L’Aquila. L’appuntamento sarà a Piazza Duomo, dalle ore 9 alle 22.

Mercatini di Natale, sabato 7 e domenica 8 dicembre

Sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 20, il Mercatino solidale al Centro commerciale L’Aquilone, a cura de Il Sorriso di Angelo – Onlus.

Apertura dei mercatini, sabato e domenica 7 e 8 dicembre, dalle 10 alle 20 anche a Paganica, in contemporanea alla mostra di presepi artigianali. Eventi organizzati dalla Pro Loco di Paganica. Alle 11 di sabato 7, invece, aprirà i battenti il Mercatino dei Bambini.

Mercatini natalizi artigianali anche a Sant’Elia, presso la Parrocchia San Lorenzo, dalle ore 10 alle 19, nella due giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre, a cura di Manfredi Gelsomino.

Domenica dell’Immacolata di festa anche a Capitignano. Oltre alla tradizionale accensione del fuoco, che resterà vivo fino all’Epifania, molte iniziative animeranno il paese in attesa del Natale. Alle ore 10 ci sarà l’apertura dei mercatini, seguita alle ore 12 dal pranzo a base di piatti tradizionali e dall’animazione pomeridiana dedicata ai più piccoli, che potranno anche visitare il villaggio di Babbo Natale.

Sono già cominciati i giorni dedicati ai mercatini nel borgo montano di Ovindoli. Ieri, venerdì 6 dicembre, l’ormai tradizionale apertura del Mercatino Artigiano di Natale in Piazza San Rocco, dove quest’anno è stata installata anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nei giorni di oggi e domani, 7 e 8 dicembre, oltre alla possibilità di visitare i mercatini e di acquistare gadget di ogni genere, ci sarà anche la Festa del Cioccolato, denominata CioccOvindoli.

I mercatini di Natale animeranno i giorni del 7 e dell’8 dicembre anche a Pacentro, per la loro sesta edizione. Oltre 50 gli stand allestiti in casette di legno appositamente progettate e nei portoni delle case storiche, che ospiteranno artisti e artigiani locali. Saranno esposti articoli da regalo, bigiotteria, lavori di decoupage, ceramiche di Castelli, lavori su pietra e legno, presepi e statuine di terracotta. Non mancheranno stand enogastronomici, per gustare cibi e dolci natalizi locali. E per i più piccoli? Pony, marionette e la casa di Babbo Natale.

Mercatini di Natale, sabato 14 e domenica 15 dicembre

L’Aquila festeggerà il Natale, in anticipo, anche nei giorni 14 e 15 dicembre. In programma l’evento “Aspettando il Natale”, al Palazzetto dei Nobili. Si tratta della quarta edizione dell’iniziativa ideata e gestita dai ragazzi dell’aad Bandierai dei Quattro Quarti. Il 14 dicembre alle ore 9,30 ci sarà l’apertura dei mercatini di Natale, con tante idee regalo, curiosità e giochi medievali. Mercatini che andranno avanti, nell’ambito del programma dell’iniziativa, anche nella giornata di domenica, sempre a partire dalle 9,30.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Coppito l’evento di solidarietà Il Magico Mondo di Babbo Natale. Nel pomeriggio e nella serata di sabato 14 previsti mercatini natalizi e diversi stand enogastronomici, in una tecnostruttura riscaldata in Piazza Rustici. I mercatini saranno presenti anche domenica, con gli stand enogastronomici aperti per il pranzo.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Sulmona il Mercatino delle Pulci, in centro storico, organizzato dall’Aima Associazione Italiana Mercati Ambulanti.

Mercatini di Natale, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre

Il 20 dicembre la magia personalizzerà i Mercatini di Natale promossi da L’Aquila Young in centro storico. Dalle 17 alle 23 di sabato andranno in scena i Mercatini di Natale a tema Harry Potter. Sabato e Domenica apertura alle 10. L’evento unirà mercatini, intrattenimento, teatro e street food.

Mercatini di Natale, domenica 29 dicembre 2019

Dalle ore 9 alle 21 la Mostra Mercato Artigianato Artistico, un mercatino agroalimentare presso la Villa Comunale, promosso dalla CNA Associazione di L’Aquila.

Dalle 10 alle 19 i Mercatini artigianali a Sant’Elia, nella Parrocchia san Lorenzo, a cura di Manfredi Gelsomino.

Gli eventi a L’Aquila per Natale

