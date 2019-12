Ancora un furto a Molina Aterno, il sindaco: presto le telecamere

Ancora un furto in casa all’ora di cena a Molina Aterno: continuano i raid dei ladri nella Valle Subequana.

Malviventi ancora all’opera, indisturbati, in una casa di Molina Aterno: approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari, sono entrati da un balcone e hanno razziato l’abitazione.

Le modalità sono le stesse dei furti perpetrati nell’ultimo mese: un colpo veloce, cassetti rovesciati e pensili aperti alla ricerca di preziosi o denaro, lasciando sul posto tv o altri elettrodomestici di valore.

“A Molina in questo periodo, così come a Castelvecchio Subequo e anche a Raiano, si sono verificati diversi furti in casa: occorre tenere gli occhi aperti e vigilare” dice al Capoluogo il sindaco di Molina Aterno Luigi Fasciani. “Sono in contatto costante con i Carabinieri che hanno garantito una presenza ancora più assidua sul territorio. Abbiamo inoltre partecipato come Comune al bando per la videosorveglianza e presto anche nel nostro paese ci saranno le telecamere”

L’ultimo furto si era verificato a inizio settimana: a fare i conti con i ladri, peraltro non per la prima volta, una casa in pieno centro a Molina Aterno. Anche in quel caso i malviventi sarebbero entrati all’ora di cena, approfittando dell’assenza dei proprietari. Visitate dai ladri sia l’abitazione al primo piano che quella al piano terra.

Nei casi dei reati predatori, fondamentale è la collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine, attraverso tempestive segnalazioni.