Trova portafoglio con 800 euro e lo restituisce

Trova un portafoglio con dentro 800 euro e lo restituisce; una bella storia di onestà e civiltà.

A raccontare l’episodio alla redazione del Capoluogo una giovane mamma aquilana che aveva smarrito il portafoglio con dentro denaro contante per circa 800 euro.

“Non porto mai tanti soldi dietro; l’altro giorno nel mio portafoglio c’erano 800 euro perchè era giornata di pagamenti. Non so proprio come sia potuto accadere, comunque devo averlo smarrito nella zona di Piazza d’Armi mentre avevo il bambino in braccio”.

“Ero disperata, quei soldi mi servivano, ma soprattutto pensavo anche alla seccatura dei documenti. Quando pensavo che tutto fosse perduto, la provvidenziale telefonata dai Carabinieri, che mi hanno avvisata di aver ricevuto il portafoglio da una ragazza con dentro denaro e documenti”.

Incredula e stupita, questa giovane mamma ha voluto ringraziare la donna che lo ha trovato.

“Non so davvero come ringraziarla. È stata onesta senza pensarci due volte. Dai documenti mi aveva già scritto su Facebook dicendomi di averlo trovato; nel giro di poche ore sono tornata in possesso del mio portafoglio, dove non mancava assolutamente nulla. Sono quelle azioni che fanno tanto bene e che fanno ben sperare nel genere umano”, conclude.