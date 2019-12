Stop Mes, gazebo della Lega a L’Aquila

Lega L’Aquila, gazebo nel weekend contro Governo e Mes.

La Lega torna in piazza in tutta Italia con una raccolta firme contro il MES e contro il Governo. Anche a L’Aquila il movimento di Matteo Salvini ha organizzato una gazebata per il weekend. L’appuntamento è per venerdì (16.00-19.00) e sabato (10.00-13.00) presso i Quattro Cantoni, in centro storico.

“Saremo presenti nel weekend – scrive in una nota il Commissario regionale della Lega On. Luigi D’Eramo – in oltre 40 piazze in tutto Abruzzo con i gazebo per la raccolta firme lanciata dal nostro Segretario Matteo Salvini contro il MES, ennesima sciagura targata Pd-5stelle. Diciamo No al Mes perché divide gli stati europei in stati di serie A e stati di serie B usando i criteri fallimentari del Fiscal Compact, comprimendo l’incisività della politica nella gestione dei salvataggi dei Paesi in difficoltà. Aspettiamo gli abruzzesi presso tutti i Gazebo della Lega per firmare contro questa ennesima eurofollia”

"Diciamo No al Mes – scrive in una nota il Gruppo Consiliare della Lega – perché divide gli stati europei in stati di serie A e stati di serie B usando i criteri fallimentari del Fiscal Compact, comprimendo l'incisività della politica nella gestione dei salvataggi dei Paesi in difficoltà. Aspettiamo gli aquilani al gazebo della Lega per firmare contro questa ennesima eurofollia".