Scuola, open day all’istituto D’Aosta

Sabato 7 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 si potrà partecipare all’open day dell’IIS Amedeo d’Aosta.

L’appuntamento per l’open day è all’istituto Amedeo d’Aosta in via Acquasanta.

Con l’open day i genitori dei ragazzi in uscita dalla scuola media potranno conoscere i numerosi corsi della scuola secondaria di II grado e visitare con i loro figli i 20 laboratori, l’Aula Magna, le 54 aule, l’aula conferenze, la palestra e il campo di calcio esterno per le attività sportive.

Ad accogliere le famiglie saranno gli studenti dell’Istituto che accompagneranno i visitatori in una sorta di tour nel mondo della tecnica e della tecnologia tra robot e torni, computer e microscopi.

L’open day di sabato è il primo di quattro appuntamenti finalizzati ad accogliere le famiglie per permettere di conoscere da vicino le molteplici attività e possibilità che la scuola offre: dalle certificazioni linguistiche, ai progetti, alla alternanza scuola lavoro, vera opportunità di inserimento nel mondo lavorativo in un contesto scolastico che offre più indirizzi e che è in grado di formare profili ad alta specializzazione.

Quest’anno a settembre alcuni studenti hanno partecipato a una esperienza di scuola-lavoro a Padova, dove hanno trascorso duesettimane durante le quali sono stati coinvolti in esperienze lavorative di rilevante efficacia.

Calendario degli open day dell’istituto:

– 7 dicembre 2019dalle ore 15:00 alle 18:00

– 15 dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle 13:00

– 19 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle 13:00

– 25 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle 18:00

La didattica applicata ai corsi è di tipo laboratoriale e finalizzata a far acquisire ai ragazzi competenze specifiche e spendibili; una didattica che affianca il momento teorico a quello applicativo e che si apre all’innovazione.

L’offerta formativa dell’Istituto comprende:

Istituto Tecnico settore Tecnologico, indirizzi : Chimica, Biotecnologie sanitarie e Materiali, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica;

Istituto Tecnico settore Economico– Indirizzi Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing con le ulteriori articolazioni in Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

I ragazzi che attualmente frequentano la terza media e le loro famiglie sono invitati a partecipare al fine di conoscere le varie opportunità che l’Istituto offre e per poter scegliere uno degli indirizzi previsti dall’offerta formativa.

L’IIS negli ultimi anni si è distinto per aver conseguito risultati e premi nazionali in vari campi della didattica e nel settore della ricerca.

La dirigente scolastica M. Chiara Marola sarà lieta di conoscere personalmente i genitori.