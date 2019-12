Nomina Gatti, Lega: “Metodo Marsilio non cambia”

L’AQUILA – La nomina di Paolo Gatti alla Corte dei Conti continua a scatenare reazioni dalle diverse parti politiche.

“Apprendiamo, solo da notizie di stampa, che il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha provveduto, il 26 novembre, alla nomina di Paolo Gatti come componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo”, riporta in una nota stampa la Lega, tramite il suo coordinatore regionale Luigi D’Eramo.

Prendiamo atto della sostanza del provvedimento e, soprattutto, del fatto che, nonostante i ripetuti richiami della Lega a una maggiore concertazione delle decisioni, il “metodo Marsilio” non sia affatto cambiato nel corso dei mesi, continuando a perseguire la via di scelte effettuate in maniera pressoché personalistica. Constatiamo con favore, invece, quella che è quasi un’anomalia: Paolo Gatti, stranamente, non è romano”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo.