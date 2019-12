Maxxi L’Aquila, conto alla rovescia: c’è la data di inaugurazione

18 gennaio 2020: è questa presumibilmente la data nella quale verrà inaugurata la sede aquilana del Maxxi.

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma l’ufficiosità è data da un evento pubblicato dal Segretariato Regionale dell’Abruzzo e volto alla formazione di Mediatori Culturali presso il Maxxi L’Aquila a Palazzo Ardinghelli. Un corso, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, che inizierà l’11 dicembre con il primo incontro e lezione introduttiva con il prof. Silvano Manganaro e terminerà, proprio, il 18 gennaio.

A questa data fa riferimento infatti l’ultimo appuntamento del workshop: “prima esperienza come mediatori culturali a Palazzo Ardinghelli durante l’inaugurazione del Maxxi L’Aquila”.

Dopo il balletto di annunci e slittamenti, quindi, questa sembra essere la volta buona e conferma le previsioni: “Abbiamo firmato l’accordo – aveva infatti annunciato il segretario della Fondazione Maxxi, Pietro Barrera, nel corso del forum “Centro/periferia/centro”, gli Stati Generali dell’Arte e della Formazione artistica contemporanea in Abruzzo – per la chiusura dei lavori di Palazzo Ardinghelli. L’edificio sarà consegnato entro il 30 novembre. Le attività didattiche all’interno del Maxxi cominceranno già a febbraio. L’intero allestimento sarà completato in tarda primavera”.

In realtà le attività inizieranno direttamente questo mese, secondo il programma diffuso dal Segretariato regionale che scrive: “Workshop formativo Mediatori Culturali presso il MAXXI L’Aquila in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Queste le date: mercoledì 11 dicembre ore 15.00: primo incontro e lezione introduttiva con il prof. Silvano Manganaro; martedì 17 dicembre ore 10.00: incontro con Marta Morelli – responsabile ufficio Educazione del MAXXI; martedì 17 dicembre ore 14.30: visita guidata a Palazzo Ardinghelli con l’arch. Franco De Vitis progettista del restauro del Palazzo. Gennaio (date da definire): secondo incontro con Marta Morelli – responsabile ufficio Educazione del MAXXI; 18 gennaio: prima esperienza come mediatori culturali a Palazzo Ardinghelli durante l’inaugurazione del MAXXI L’Aquila”.