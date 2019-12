L’Aquila accende il Natale

Presentato il cartellone degli eventi di Natale 2019 a L’Aquila. Biondi: “Le idee e i talenti di tutta la città, per la città”.

Una corposa brochure quella dedicata agli eventi di Natale 2019 a L’Aquila, presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Fabrizia Aquilio. Presente anche la direttrice del Polo museale d’Abruzzo, Lucia Arbace. Oltre cento gli appuntamenti di musica, spettacolo e intrattenimento, a cura delle associazioni del territorio, che si uniscono alle proposte delle istituzioni culturali, mostre, eventi di carattere solidale e un’offerta che guarda ad un pubblico di grandi e bambini, con un’attenzione sia al centro storico della città dell’Aquila che alle frazioni.

“Questa brochure – ha sottolineato il sindaco Biondi – raccontano tutta la vivacità dell’Aquila. Non è stato semplice assemblare la complessa offerta giunta da tante associazioni”. Tra le novità di quest’anno, “Corti di Natale, per far riscoprire i cortili dei palazzi del centro storico con piccoli spettacoli”. Poi, una versione invernale e ridotta di L’Aquila suona, con Natale in musica; iniziative e installazioni natalizie anche nelle frazioni, l’albero di 30 metri in piazza Duomo, il Natale Solidale alla Pediatria del San Salvatore, ex Onpi e casa famiglia di San Gregorio, il mercatino al Terminal di Collemaggio e tanto altro.

“L’aspetto più bello – ha sottolineato l’assessore Aquilio – è che sarà un Natale di comunità, insieme ad associazioni e cittadini che hanno arricchito il calendario. Attenzione particolare, inoltre, ai Presepi, da valorizzare perché la Natività è la ragione principale di questa festa”. Ma “la vera novità” del Natale di quest’anno, ha tenuto a sottolineare l’assessore, sarà rappresentata dal “mercatino diffuso” in centro storico, costituito dalle tante attività commerciali che hanno riaperto. Un Natale, festa di Nascita e di rinascita.

Iniziative specifiche anche per il MUNDA, con la presentazione del progetto “Senza polvere” e due mostre (La madre generosa e La musica degli angeli).

Gli eventi in dettaglio saranno presto disponibili su brochure cartacea, sul sito del comune e sul portale turistico.

Le interviste al sindaco Biondi e all’assessore Aquilio.