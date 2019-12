Corte dei Conti, Sospiri sceglie Paolo Gatti

L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha firmato il decreto per la designazione di Paolo Gatti alla Corte dei Conti.

È stato firmato lo scorso 26 novembre il decreto del Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, per la designazione dell’ex consigliere regionale Paolo Gatti come componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo. Lo rivela Lilli Mandara sul suo blog. “Valutato che il designato ha ricoperto per dieci anni il ruolo di consigliere regionale e che lo svolgimento di tale attività amplifica il senso della collaborazione istituzionale che è a fondamento della norma – si legge nel decreto di nomina – designa Paolo Gatti quale componente la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”. La retribuzione dei componenti della sezione di controllo è equiparata a quella di un consigliere della Corte dei Conti e ammonta a circa 15.423 euro al mese.

Adesso la palla passa al Presidente della Repubblica che, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale, formalizzerà la nomina.