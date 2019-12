Special Olympics, quinta Convention per l’inclusione

5^ Convention Regionale Special Olympics Team Abruzzo dal titolo “Special Olympics Leader Mondiale nella rivoluzione dell’inclusione” We Are Better Together.

La Convention si terrà a L’Aquila il 7 dicembre 2019 alle ore 10,00, nella Sala Ipogea Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, in via Michele Jacobucci.

Special Olympics, come leader mondiale nella rivoluzione dell’inclusione, a più di 50 anni dalla nascita del movimento, vuole celebrare la gioia, il coraggio e la crescita sociale per ispirare le nuove generazioni a vedere la bellezza, la dignità e il talento in ognuno dei nostri atleti. “Vogliamo determinare un nuovo traguardo: abbattere il pregiudizio ed impegnarsi insieme per passare da uno sport per disabili ad uno sport inclusivo per persone con e senza disabilità“. #rifiutoilpregiudizio #WeAreBetterTogether